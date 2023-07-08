筆下風雲：耶倫訪華打救中國？

美國財長耶倫展開4日3夜訪華之旅，表面上要對抗中國「惡劣、不公平和不合法的做法」，實際上無事不登三寶殿，美國經濟不景，在在需要中國幫忙。從其逗留時間比國務卿布林肯訪華長一倍，已知美國今次有大量議題需要和中國商討。

可笑是，美媒又在此際發表評論文章，表示中國可能將耶倫此行當成來「乞討」，但事實恰好相反，「中國才是需要被拯救的一方」，因為中國經濟並不健康，有爆發金融危機的可能云云。美國當世界霸主久了，看待事物永遠以自己角度出發，就連有求於人都扭曲成「來打救你」，也就難怪對中國事務經常出現誤判。美國獲國會提高債務上限後，發行的美債需要尋求買家，環顧當今世上，除了中國有能力大手筆花錢，還有甚麼國家能夠？歐洲面對通脹問題已夠頭痕，根本幫不上忙；日韓以至台灣雖然會被美國「揼心口」，但實在無能力吞下巨額美債。

誠然，中國自己也有債務問題，高盛便估計，政府借款、地方政府融資平台和國家政策銀行等的債務加起來，中國政府債務去年已增至156萬億元人民幣，相當於國內生產總值的126%。然而，與美國相比，數額仍然低，何況中國舉債後用於發展鐵路、基建、一帶一路投資，全部有實質回報。相反，美國舉債後全部用於消費享樂、窮兵黷武，至今連一段高鐵都無。哪一國有前途、哪一國遲早爆煲，不言而喻。

中國一直強調多邊互贏，只要美國不是千方百計打壓中國生存，中美根本可以和平共存。2008年美國金融危機爆發，中國慷慨購入美債打救美國。耶倫急欲「重溫舊夢」，但若然美國不對中國作出讓步，隨時只會空手而回。