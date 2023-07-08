龍吟虎嘯：美歐科技戰玩政治

在今天百年大變局的中美國運之戰中，美國西方對中國科技的打壓下了極大的工夫，出盡各種手段，組織了「反華大聯盟」，大有當年抗美援朝時美國「率領聯合國部隊」一齊上的架勢。

經過幾年的較量，美國與歐盟完成了對華聯合作戰的部署，制訂了對中國科技的四大打擊目標，一是人工智能，二是電訊技術，三是半導體製造，四是量子計算，其中以「人工智能和電訊技術」最受重視，有關方面也為此畫好了「更為清晰和嚴謹的圍堵路線圖」，這個有關方面就是歐盟和美國貿易與技術委員會（TTC）。

這個委員會5月底在瑞典開會，據稱這次會議「基本結束了歐美之間是否聯手遏制中國前沿科技崛起的爭論，統一了思想，鎖定了方向」。在當今背景下，這個會議當然不是純粹的「科技會議」，而是有濃重的政治色彩和目的指向。TTC的聯合聲明說，之所以重視這些現代科技，是因為「新興技術對全球繁榮和安全的重要性」，「民主國家承擔不起把這些技術的領先地位讓位於『非市場經濟體』的風險」。聲明還說，確保人工智能提供符合我們共同的民主價值觀的利益，是最為緊迫的事情。

美國西方不是一直鼓吹科技無國界嗎？不是鼓吹不能把科技和政治相混合嗎？怎麼現在又拿「民主國家」說事，拿「非市場經濟體」說事，不能讓他國在科技上獲得「領先地位」呢？這分明是把科技當成政治工具！是讓科技為政治服務！可見美國西方的虛偽、欺詐、霸道、信口雌黃無處不在、無事不能！因此，美國與歐盟為了聯合起來打壓中國，TTC糾集了各行業的科技專家、企業高管成立了10個工作組，經過兩年的激烈辯論，確定了在人工智能、電訊技術、半導體製造、量子計算四大前沿領域打壓中國。

這次會議，由美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪主持，可見其猙獰的政治面目。