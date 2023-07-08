回港證需求大增 入境處迅設專櫃 為民解困

中港全面通關、加上暑假外遊高峰期將至，市民申請回港證（小圖）需求急增！喺今年頭6個月，入境處共簽發54,082本回港證，平均每月約9,000本，較疫情前2019年每月平均約7,000本增加三成。儘管需求大增，但入境處嘅回應亦相當迅速，喺各分區辦事處額外增加人手，為便利未有預約但又未能取得即日籌號嘅人士，入境處由今日起於辦公時間內設立臨時專用櫃位，以接收同初步處理其遞交嘅回港證申請，並安排市民於2至3個工作天後領證，新措施不但提高辦證效率，對於市民亦非常貼心，值得一讚。

現時市民如需申請回港證，可親身前往入境處各分區辦事處遞交申請外，入境處亦鼓勵市民採取郵遞或投遞方式。一般而言，透過郵遞或投遞方式所遞交嘅回港證申請，入境處收妥後會喺2至3個工作天內完成處理相關手續，而申請人會接獲通知，於其所選定嘅分區辦事處繳交申請費用同領取回港證，毋須自行預約。

打擊違法或滋擾活動 若選擇親身遞交回港證申請，市民可透過互聯網（www.gov.hk/tdbooking）、入境處流動應用程式或致電辦理預約申請手續，以減省輪候時間。未有預約嘅人士，辦事處嘅職員會根據即場嘅配額制度為其提供服務至滿額為止。如發現有任何懷疑違法或滋擾活動，入境處將採取相應行動予以遏止。

積極檢視申領安排 調配資源 其實入境處一直密切留意有關情況，正積極檢視回港證嘅申領安排，靈活調配資源以確保申請能適時獲得處理。如有服務調整安排，入境處會適時公布。

根據規定，11歲或以下兒童經香港往返內地及澳門時，須出示本地簽發嘅有效香港永久性居民身份證，以及有效香港特區護照或回港證。換言之，兒童只要持有效香港永久性居民身份證及特區護照，則毋須回港證。