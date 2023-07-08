上水 深水埗 冚賭 拘50男女

【本報訊】大埔區執法人員於昨日突擊搜查上水新成路一單位，搗破一個非法百家樂賭檔。人員在單位內拘捕一名40歲男子，涉嫌「經營賭博場所」；另外5名男子、12名女子、7名內地男子及13名內地女子（22至65歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，人員在單位內檢獲兩張百家樂賭枱、120副啤牌、面值約22萬元籌碼、一批家具及約11萬元現金。該名40歲男負責人已被控一項「經營賭博場所」罪，而另外37名賭客已各被控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於本月20日在粉嶺裁判法院提堂。

被捕賭客包括22內地人 另外，深水埗區執法人員根據線報，於前日下午約3時，在區內進行代號「虎撲」的打擊非法賭博行動，突擊搜查長沙灣道一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，人員拘捕一名姓陳（49歲）本地女子，涉嫌「經營賭博場所」；另外9名本地女子、一名內地男子以及一名內地女子，年齡介乎39至64歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員在該單位內檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀、賭款等。所有被捕人士已被扣留調查。