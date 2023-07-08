西貢露營失蹤 尋回兩頑童

【本報訊】兩名少年疑於西貢露營時貪玩出走，惹來一場失蹤驚魂！消息指，懷疑「玩失蹤」的少年姓陳（13歲）及姓黃（15歲），分別屬於越南籍和中國籍，自今年2月起，他們由一個提供康復服務的宿舍看管，二人均無長期病歷。本周一（3日），陳、黃與另外5名少年前往西貢大網仔路210號進行戶外活動訓練，活動原定於下周二（11日）結束。至本周三深夜11時，25歲男導師曾檢查7名組員情況，確認二人於營區帳篷內睡覺。惟至前日清晨7時，導師發現他們不知所終，遍尋不獲後遂報案求助。

執法人員接報到場，隨即向導師及其餘5名同組成員了解情況，惟大家異口同聲稱不知道陳、黃去向，而且二人的全部個人物品均由導師看管，仍然安放在營區帳篷，故此他們身上並無手機、身份證明文件及銀包等財物。另外，附近一帶的閉路電視無法拍攝訓練地點和露營位置，因此難以掌握他們行蹤。

曾致電報平安 到友人住所 人員在場並未發現遺書，聯絡兩名少年的監護人後均無任何線索，於是部署展開搜索。陳的母親則在社交平台發貼講述事件，稱兒子在西貢露營時迷路失蹤，呼籲市民及行山人士留意。據悉，事件引起軒然大波後，兩名少年曾致電家長報平安，惟沒有透露位置，只知他們懷疑自行離開營區，繼而前往朋友住所。至昨日，執法部門掌握二人下落，陳在深水埗區被尋回；黃則身處安全位置，稍後會現身銷案。陳母其後更新貼文，指已經接獲通知可以接回兒子，同時感謝網民的關注及協助。