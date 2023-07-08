九龍3區搗4毒窟 檢貨值420萬

【本報訊】為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，東九龍區執法人員於前日下午約5時，突擊搜查大角咀福利街8號一住宅單位，在單位內檢獲約1.4公斤懷疑霹靂可卡因、約700克懷疑可卡因及一批製毒及包裝工具。人員經初步調查後，以涉嫌製毒拘捕一名姓鄭（22歲）男子，他已被扣留調查。行動中檢獲的毒品市值約300萬元，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

共拘25人 最大73歲 此外，油尖區執法人員於同日搜查油麻地上海街及廟街兩個單位，搗破兩個懷疑毒窟。行動中，人員以涉嫌「經營毒窟」及「販毒」拘捕兩名男子，另外16男5女則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕，其中一名男子及一名女子，俱因「外出時未有攜帶身份證明文件」被捕。被捕人士年齡介乎22至73歲。行動中，人員共檢獲約27克懷疑海洛英、約23克懷疑可卡因、約4克懷疑冰毒及一批懷疑吸食毒品工具，包括冰壺、打火機等。行動中檢獲的毒品總值約5萬元。所有被捕人士已被扣留調查。

另外，秀茂坪區執法人員於同日下午5時許，在黃大仙區展開打擊毒品行動，突擊搜查慈雲山翠鳳街一單位，並在單位外截查一名形迹可疑男子。人員在單位內，檢獲約1,300克懷疑海洛英、190克懷疑「冰」毒及一批懷疑可用作販運毒品的工具。經初步調查後，該名姓周（27歲）男子涉嫌「販毒」被捕，已被扣留調查。行動中檢獲的毒品總值約115.6萬元。