薯片罐 餅罐 膠紙痕 揭藏$700萬可卡因

來自哥本哈根 外籍女機場就擒 海關人員於前日在機場替一名外籍女子清關，期間發現她所攜膠袋的X光影像有異，並留意到袋內的曲奇餅和薯片罐曾被重新包裝，關員懷疑事不尋常遂開罐檢查，結果揭發罐內藏有總值700萬元的懷疑可卡因，當場拘捕該名女子。據悉，被捕女子懷疑收取一至兩萬元報酬，代人使用相關食品罐運毒。海關留意到疫情後航空交通恢復正常，旅客販毒數字相應上升，強調會因應趨勢調整策略，防止毒品流入禍港。

前日下午，海關機場科人員替一名由丹麥哥本哈根、經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的外籍女子清關，關員用X光機檢查她所持有的一個膠袋和兩件手提行李，鑑於該膠袋的影像可疑，隨即利用更深入的方式進行檢查。據悉，當時該膠袋載有3罐曲奇餅和3罐薯片，關員察覺罐身封口留有膠紙痕，相信物品曾被重新包裝，遂逐一開罐仔細查看，結果在各罐內起出共約6.5公斤懷疑可卡因，估計市值約700萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名62歲女子，案件交由海關毒品調查科跟進。

海關毒品調查科署理高級調查主任姚文顥指，相信該批毒品供應本地市場，至於被捕女子報稱無業，聲稱是代人運送相關曲奇餅及薯片，並懷疑從中收取一萬至兩萬元報酬，她已被押返海關總部扣留調查。

航空交通復常 旅客販毒增 姚指出，隨着香港與內地及國際恢復便捷往還，訪港旅客人數逐步增加，海關留意到毒販近期利用空運旅客運毒的數字有所增加，因此已適時調整執法策略，並根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入本港。根據香港法例，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。