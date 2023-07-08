街市做黑工 假難民判囚逾22個月

【本報訊】一名斯里蘭卡籍非法勞工於周四（6日）在沙田裁判法院被判入獄。入境處調查人員於本年4月24日連同另一執法部門進行的「權能者行動」中，在流浮山街市內拘捕一名46歲斯里蘭卡籍男子。他被捕時，正在從事雜務工作，在檢查身份證明文件期間，他出示了由入境處簽發的「行街紙」，及後的調查亦發現他為免遣返聲請人士。一名涉嫌聘用該名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。

僱主亦被捕 罪成可監10年 被捕的非法勞工於周四在沙田裁判法院被控受遣送離境令或遞解離境令規限下，接受僱傭工作。經審訊後，他被判監禁22個月及兩星期。

入境處發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者一經定罪，最高可處罰款50萬元和監禁10年。