覆核婚權遭撤法援 終院受理上訴

【本報訊】一名女同性戀者於2018年申請司法覆核，要求高院裁定政府不准同性結婚及不承認同性民事結合屬違憲。她在覆核獲受理後獲批法律援助，但法律援助署其後接獲匿名投訴，指她隱瞞與其同性伴侶擁有一間寵物店。

被揭擁寵物店不符資格 其代表大律師及後向法援署確認，她曾承認擁有寵物店，署方遂撤銷法援。該女同性戀者就被撤法援之事申請司法覆核，初審獲判勝訴。但法援署不服判決上訴，獲上訴庭裁定得直。該女同性戀者及後再往終院申請上訴許可，終院昨經開庭後決定受理案件，11月28日開庭審理。

本案上訴人為代號MK的女同性戀者，答辯方則為法律援助署署長。本案爭議的法律觀點是《法律援助規例》的條文訂明，當受助人的律師或大律師，有理由相信受助人故意不遵守規定提供資料，或作在提供資料時明知而作出虛假陳述或虛假申述，須隨即向署長報告，該條文應如何詮釋。

在該條文下，法律專業保密特權（LPP）是否仍可獲得保障；而《基本法》第35條所指的秘密法律諮詢權利，亦是否與《法律援助規例》的條文有牴觸。案件編號：FAMV 179/2023