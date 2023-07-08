菜刀斬兄 6旬漢認傷人候判

【本報訊】已退休的六旬漢去年4月早上，突然到天水圍天頌苑登門造訪因疫情而兩年間鮮有見面的兄長。該漢及後突然從袋中拿出菜刀稱「我要斬死你」，斬向兄長頸項、前額及前臂頸等，其後又捏着他頸項。兄長在家人協助下才能掙脫，該退休漢最終亦被制服。退休漢昨於高院承認一項有意圖而傷人罪，法官先索取被告的精神報告及事主的創傷報告，被告還押至8月7日判刑。

無仇無怨 被捕後揭嚴重抑鬱 64歲的被告陳宗顯於福建出生，原任職保安員，但於2019年因中風而退休。他被控於2022年4月15日，在天水圍天頌苑一單位非法傷害其兄長陳秋瑞（譯音），致其身體受嚴重傷害。

辯方求情指被告與事主無仇無怨，自2020年因疫情兩人已沒有來往。被告自退休後情緒波動，且不知道精神出現問題。直至因本案被捕後，才得知患有嚴重抑鬱症，故要求先索取精神報告。

案情指當日早上，被告突然到訪當時72歲的事主住所。進入單位後不久，被告從袋中取出30厘米長菜刀，向事主稱：「我要斬死你！」被告隨即以菜刀斬向事主右頸及前額，事主以手擋格時被斬傷前臂，並大叫：「你做咩斬我？」

兩人糾纏間倒地，被告多次踩着事主頸項，又坐在事主身上用手捏其頸。事主妻子試圖搶奪菜刀，被告續捏着事主頸項及踢其下體等。及後鄰居協助，與事主兒子等合力制服被告並報案。

警誡後被告不斷點頭及未能清楚說話且情緒激動，先被送往青山醫院，再轉介至小欖精神科治療中心。精神科醫生指被告案發時有嚴重抑鬱。事主送院經檢驗後，發現其頭皮、頸及前臂等均有裂傷，留院7天。案件編號：HCCC 95/2023