大帽山非法賽車 廉署主任認危駕

【本報訊】執法部門去年初在大帽山一帶進行反非法賽車行動，期間4名男子涉嫌駕駛跑車高速行駛被起訴，其中一人是廉署調查主任，案件昨在粉嶺法院再提訊。涉案廉署調查主任及二人承認危險駕駛罪，裁判官准他們保釋至8月7日判刑，期間索閱社會服務令和感化報告。餘下一人則承認車輛廢氣排放超標等罪，被判罰款3,300元。

下月判刑 另面臨紀律聆訊

本案4名被告依次為被指是廉署調查主任，但報稱文員的林志成（37歲）、無報稱職業的羅俊明（45歲）、報稱健身教練的李君宇（39歲）及報稱人事顧問的陳頌南（41歲）。4人原同被控一項賽車罪，及沒有第三者保險而使用車輛，控方決定不提證供起訴，此兩項控罪撤銷。林志成、羅俊明及陳頌南承認屬交替控罪的危險駕駛罪。控罪指，4人於2022年2月12日在八鄉荃錦公路近燈柱FA7917及燈柱FB3922之間在道路上危險駕駛私家車。