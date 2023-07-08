假招聘真詐騙 誘使投資倫敦金 呃800萬3人就擒

10男女應徵文員中伏 旁敲側擊氹入局 執法部門早前接報，指有詐騙集團開設空殼公司，於去年至今年藉詞招聘求職人士，誘使他們參與買賣倫敦金投資，不但透過頻繁交易「敗光」本金，更把事主加碼的投資「榨乾殆盡」後迫令事主辭職。人員經調查後，於本周三（5日）以涉嫌「詐騙」，拘捕兩男一女的主腦及骨幹，案中10名受害人損失共約800萬元，單一損失最高達290萬元。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

空殼貿易公司 已運作近2年 執法人員指出，涉案詐騙集團以招聘作幌子，當求職人士受聘加入公司後，便適時與其建立關係，熟落後便誘使事主買賣倫敦金，從而騙取金錢。涉案公司為尖沙咀一間貿易公司，在多個求職網站刊登招聘廣告，運作約一至兩年。初步調查顯示，該公司於2022年至2023年間，詐騙至少10名事主（27至70歲），他們分別報稱無業、主婦、待業人士等。每人損失金額由4萬至290萬元不等。調查又發現涉案公司沒有實務交易紀錄，相信為一間空殼公司。

據悉，受害人獲聘任職文員後，騙徒最初沒有目的般與事主聊天，藉此減低事主戒心。其後則透過旁敲側擊，以了解事主的背景及經濟能力，在作出評估後，便會進一步與事主接觸，相約外出吃飯及分享美食照片，令事主相信騙徒在投資倫敦金大有斬獲。約兩周後，騙徒會游說事主投資倫敦金，同時利用事主不熟悉倫敦金的弱點，誘使他們投資大量金錢。

受害人耗盡積蓄 被迫令辭職 當事主開設投資戶口後，騙徒便進一步游說他們簽署投資授權書及提供密碼。當騙徒取得戶口控制權後，便會進行頻繁交易，繼而賺取大量佣金、交易費用，從而蠶食本金。其後，騙徒會聲稱因投資失利，再勸說事主「加碼」以追回損失。經反覆游說，直至耗盡事主積蓄，當發現沒有利用價值，便會迫令受害人離職。

至本周三，執法人員在涉案公司附近埋伏，當職員出入單位時，隨即進入單位採取拘捕行動。人員在該公司及住宅單位，拘捕一名男主腦及一男一女骨幹成員（35至49歲），他們分別為涉案公司主席及經紀。行動中檢獲兩隻名錶、17部電腦、招聘合約、投資戶口授權書、經紀的講稿及倫敦金教材等。同時，人員在行動中成功聯絡兩名事主，阻止他們進一步投資及受騙。另外，執法人員指近日兩宗倫敦金騙案，已有10人被起訴，案件稍後會在高等法院審訊。