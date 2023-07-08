市建局評寶安風險低 資助驗樓排最後一批

申請到通知耗時逾3年 遇疫情又推遲 旺角寶安大廈接連發生冧石屎事件，引起社會熱議。市區重建局樓宇復修總監何志偉表示，當局早於2018年10月收到寶安大廈有關「樓宇更新大行動2.0」的申請，而大廈當時獲評估樓宇風險較低，故於第5輪、即最後一輪才發出「原則上批准通知書」；他又坦言，現有約三成大廈申請延期展開維修工程。議員梁文廣則對市建局的說法感不滿及失望，因樓宇風險會隨樓齡而增長，促盡快檢視延期維修案件大廈的潛在風險。

稱大量申請 分5輪處理 有57年樓齡的寶安大廈，於4日內再有石屎從天而降，險象環生嚇驚途人。大廈早於2018年申請「樓宇更新大行動2.0」，何志偉指當時收到大量申請，為免影響工程價格和質量，故沒有一次過批出所有工程，而是按樓宇風險，包括樓齡、樓宇狀況、有否法定命令未遵辦等因素，分5批發出通知書。當時寶安大廈獲評估風險較低，遂於第5輪、即2021年3月才批出「原則上批准通知書」。

3成大廈仍未開始維修 何續稱，樓宇維修通常需要24個月內聘用承辦商，再加上6至12個月工程，整個維修程序需時3年。不過，該廈收到有關通知書後，2021年11月已開始就委聘顧問招標，惟收標後遇上疫情，法團未能開會，當局亦批准延期。市建局會審視聘請顧問或承辦商所需時間，以及大廈遇到的困難等，視乎情況批准延期。寶安大廈法團最終在去年9月才開會決定聘請顧問，令維修工程延誤，至今年3月提交驗樓報告。

市建局表示，過去3年「樓宇更新大行動2.0」因疫情影響，在約1,300宗已獲發「原則上批准通知書」的個案中，約有400宗個案因法團未能如期召開業主會議，以致獲發批准通知書後，超過一年仍未開始訂明的驗樓及修葺工程，需申請延期。

議員促局方更主動協助 議員梁文廣則對市建局的說法並不滿意，認為樓宇老化帶來的風險會隨樓齡而增長，局方要「亡羊補牢」。他建議盡快檢視過往申請延期維修的案件中，有沒有大廈風險增加，避免再次發生寶安大廈冧石屎同類事件。他又說，日後若再一次過接獲「樓宇更新大行動」大量申請，市建局可主動幫助法團與工程承辦商就價錢協商，或提供合適價格參考，避免分次發出批准通知書，令維修工程延誤。