青年藏武脫罪 高院發還重新裁決

【本報訊】一名青年於2019年9月初，被截查時檢獲士巴拿和行山杖，他聲稱是用作自衞和守護連儂牆之用。事後被控公眾地方管有攻擊性武器罪，並於2020年經審訊後裁定罪名不成立。律政司不服上訴，高院法官張慧玲昨頒下判詞，認同律政司指原審裁判官裁決時在法律上犯錯，其裁決亦是「有悖常情」。張官下令將案件發還予原審裁判官，依據其澄清的法律觀點再作裁決。

管有士巴拿及行山杖 在原審時獲脫罪的李煒健（24歲），報稱是酒店散工。控罪指他於2019年9月2日，在葵涌興寧路管有士巴拿及行山杖。張官於判詞稱，在考慮了原審裁判官的裁斷理由後，認同律政司指裁判官在考慮被告管有涉案物品是否作傷人意圖時，無充分考慮他其實無必要帶該些物品作自衞之用，而且該些物品亦未能如辯方所指，可用作阻擋他人「揸棍」襲擊。

法官亦認同律政司指裁判官無充分考慮，除涉案的行山杖等物品外，被告背包內亦有很多當時示威者常使用的物品，裁判官亦應當與當時的社會情況一併考慮。另外，法官亦認為，裁判官裁決時完全沒有顧及被告就背包中找到物品所作的解釋。案件編號：HCMA 244/2022