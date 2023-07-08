議員發布報告 促完善贍養費機制
【本報訊】香港拖欠贍養費現象十分普遍，議員江玉歡、林新強與林素蔚發布《「協助完善追討離婚贍養費制度」多方論壇報告》，旨在推動政府當局革新現有相關法律，保障香港本地離婚人士的基本權益。
斥廿多年未革新 有人寧取綜援
其中江玉歡批評政府贍養費法例20多年來從未革新，有法例等於無法例，又斥政府態度不積極令問題不斷升級。由於現行機制程序繁複耗時，有個案甚至耗費6至8年才追到贍養費，更有超過五成的個案選擇放棄追討，寧願領取綜援，她促請改革贍養費機制，修改當前法例，一次性革除積壓多年的問題。
有社工背景的議員林素蔚指出，許多婦女在追討贍養費過程中還會受到二次傷害，難以走出陰霾，又缺少專業人士幫手，因此往往放棄自身權益不再追討，而政府遲遲沒有實質支援。她建議政府採取行政手段防止拖欠贍養費、設立綜合數據庫及增強法律援助和人才儲備，另外建立一站式家庭責任中心，為離婚人士提供實質經濟援助，還要加強離婚後輔導服務，關注離婚家庭精神健康。
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