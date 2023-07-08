議員發布報告 促完善贍養費機制

斥廿多年未革新 有人寧取綜援

其中江玉歡批評政府贍養費法例20多年來從未革新，有法例等於無法例，又斥政府態度不積極令問題不斷升級。由於現行機制程序繁複耗時，有個案甚至耗費6至8年才追到贍養費，更有超過五成的個案選擇放棄追討，寧願領取綜援，她促請改革贍養費機制，修改當前法例，一次性革除積壓多年的問題。