廣東院舍計劃 擬開放兩地合辦申請

【本報訊】政府早前宣布將擴展「廣東院舍住宿照顧服務計劃」至覆蓋大灣區9個內地城市。據悉，當局擬計劃透過本地安老院與內地院舍合作營運模式作申請「買位」，不再僅限於必須是在內地由香港機構營運的院舍，計劃細節最快於暑假公布。

細節最快暑假公布 消息指，新安排不再局限在廣東省「買位」，必須由香港機構經營。不過，為應付有任何意外或特殊情況出現時，當局可以找到對口單位跟進，故將推出計劃允許香港機構與內地院舍合作。機構需向社署申請合辦服務，經檢視後符合要求的機構，即可開展服務。

據了解，為避免浪費公帑，在新安排下，政府只會向願意入住內地安老院舍的港人提供資助，若沒有長者入住，政府則不會長期「入手」一定的宿位，意味計劃具吸引力與否，需視乎合辦服務的機構選址，以及提供的服務等。

「廣東院舍住宿照顧服務計劃」現行容許正輪候資助護理安老宿位、並有意在內地養老的長者，可選擇入住深圳或肇慶兩間由香港社福團體營辦的安老院，並由社會福利署全額資助宿位費用。