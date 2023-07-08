取消對沖 鎖僱主資金行政費貴 專項儲蓄戶口作廢

計劃不周港府跪低 由破欠基金兜底 上屆政府通過取消強積金對沖，除提供25年共超過330億元資助外，又會要求僱主作額外百分之一的供款，注入新增的「專項儲蓄戶口」，以支付取消對沖後的遣散費及長期服務金。不過，政府委聘專業顧問，檢視是否推行僱主專項儲蓄戶口，研究結果發現強制僱主供款會限制資金流動，僱主接受程度「應頗低」，加上每年行政費估計高達1.5億元，現政府決定不推行專項儲蓄戶口計劃。

政府提交立法會人力事務委員會文件稱，強積金對沖計劃將強制逾30萬名僱主開設戶口，每月供款，審批提款申請等。而為確保每名僱主有依法開戶及供款等，顧問預算政府的行政費用將高達每年1.5億元，並預計30年後增至每年逾6億元。

顧問又指「專項儲蓄戶口」會進一步限制企業現金流，積金局最新數據顯示，2019年對沖個案宗數和涉及金額，分別較2015年增加9.9%及39.5%。顧問料微型企業戶口結餘普遍不足的情況維持不變，同一時間有一定比例的大企業無足夠結餘，若果要求所有僱主有足夠戶口結餘支付遣散費及長服金，供款水平必須高於原先提議的「每名僱員月入的1%」。

議員質疑基金能否應付 另外，若僱主無能力支付遣散費和長服金，將由破欠基金「兜底」應付。破欠基金去年6月大幅調高遣散費特惠款項上限，由首5萬元及餘額一半，提高至首10萬元及餘額一半。根據2022至2023年接獲破欠基金申請個案，特惠款項可全數覆蓋遣散費申索款額的申請已增至76%。

議員周小松認為「專項儲蓄戶口」計劃可增加一點靈活性，例如當僱主需要資金周轉時，可申請不用強制供款。議員鄧家彪則稱，目前最關心是破欠基金是否足夠於僱主無力負擔遣散費及長期服務金時，能有效支持僱主交付上述款項。