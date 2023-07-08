卓越教學獎 26老師獲表揚

【本報訊】近年學童精神健康備受關注。在昨日舉行的行政長官卓越教學獎（2022/2023）頒獎典禮上，來自3所學校的獲獎教師分享其教學歷程，強調情緒教育與正向思維的重要性。另外，有教師利用科技教育來提升學生的思維能力，也有老師透過實踐學習，如回收衣服等，以促進智障學生的同理心與關懷社區。

來自匡智張玉瓊晨輝學校的教師團隊以成長思維為基礎，推動情緒教育與正向解決問題策略。教師透過各種活動和社交故事等工具來培養學生的情緒和社交能力，並鼓勵家長的參與。

實踐學習 書本知識融入現實 港大同學會小學的黃衛宗老師注重培育學生的跨學科能力，並透過實踐學習如照顧傷殘人士等方式，將書本知識融入現實。東華三院張明添中學的梁偉業老師則通過STEAM課程的全面教學，期待幫助學生實現夢想。

行政長官卓越教學獎督導委員會主席徐聯安表示，今年共收到88份提名，其中26位教師獲獎。下屆教學獎將於下周一至10月6日接受提名，涉及「英文教育學習」、「個人社會和人文教學」以及「幼稚園教育」等三大領域。