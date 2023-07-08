大學開班 重市場輕科研

教局死撐院校自主拒干預 立法會教育事務委員會昨召開會議，據當局提供的文件顯示，教資會將首次在規劃過程中，廣邀各大學就不同行業在短、中期的人力需求提供分析及意見，有議員憂慮做法或不利科研發展。教育局局長蔡若蓮表示，大學是需要參考一般人力資源需求資料，校方亦需與業界溝通，以給予反饋，加強互動，希望大學更加運用自主原則，以回應社會在人力發展需求的需要。

議員朱國強表示，大學不應只是作為職業訓練場地，若只看人力需求，很容易造成「一窩蜂」開辦某些科目，不利科研發展，希望當局能作出協調平衡。議員鄧飛另提到，現時16位非本地委員大部分成員來自「五眼聯盟」，憂慮學者因國家背景關係以致有所掣肘，建議當局可考慮拓展至歐陸、非英語系國家。議員陳仲尼則對本地資助大學的非本地學生比例上升表示關注，建議當局放寬上限。

推國教不善 大學需負責 蔡若蓮表示，本港大學有條件吸引更多非本地學生，但也要考慮配套設施，包括宿舍設施、師資隊伍，以及學習支持等。此外，她在會上亦強調，若大學推行國民教育不善，大學需要承擔責任，重申在院校自主和學術自由底下，大學必須向社會負責，並遵守《大學問責協議》承諾。她續說，大學教育必須與時並進，包括政府已在3年規劃中納入4項策略方針，包括促進學生全人發展價值觀和公民意識責任等。

學童精神健康 支援欠奉 會議上另討論為有精神健康需要的學生提供支援事項。朱國強表示，最近收到學校反映，指校內有一名有自殺傾向的同學，經諮詢社工、教育心理學家後，均被建議需入院治療，惟求醫時，醫生卻說「冇事走得」，排期亦要「等到下年」，家長亦因經濟因素，以致無法負擔昂貴的私家醫生費用。他續說，許多老師認為嚴重的個案，經轉介至社工手上時，要立案處理往往存在難度，直言現時支援不足。

教育局副局長施俊輝回覆時重申，要加強對有精神病患同學照顧，需要跨界別合作，現時不少學校已推出「醫教社同心協作計劃」，當局會不斷檢視計劃的持續性、針對性、成效等，以為同學提供適切支援；至於政府內的精神健康諮詢委員會平台，亦正推動不同政策局、各界持份者協作，承諾會於平台內反映有關意見。