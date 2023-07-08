停牌駕駛遇截查 兩男斷正

【本報訊】東九龍區執法人員，於昨日凌晨零時，在區內進行打擊停牌期間駕駛行動並截查可疑車輛。期間，人員在牛頭角道近福淘街，以及太子道東近景泰街，分別截查兩輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，一名姓曾20歲男司機及一名姓黃29歲男司機，均涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。兩名被捕男子其後獲准保釋候查，須於八月上旬向執法部門報到。

人員經進一步調查後，懷疑涉案私家車曾經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於九龍灣車輛檢查中心作進一步檢驗。

大圍中年漢涉酒駕被捕 另外，昨日凌晨1時許，一輛執法部門車輛及一輛的士，分別沿大圍香粉寮街往美林邨方向行駛，期間被一輛懷疑越線的私家車撞到。意外中共3人受傷，包括被撞車輛上一名執法人員、姓梁（63歲）的哥及姓陳（58歲）女乘客，3人均頸部受傷，需由救護車送院治理。執法人員接報到場，其中涉事私家車姓黎（41歲）司機未能通過酒精呼氣測試，他涉嫌酒後駕駛被捕，已被扣留調查。