的士業界憂記分制罰則過重

【本報訊】近年不時有的士司機與乘客發生糾紛，的士服務質素為人詬病。政府建議修例改善的士服務，包括讓的士車隊營運引入發牌制度。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示歡迎業界自組車隊，向政府申請牌照，認為可為業界帶來商機。汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠就認為，新建議推出6座位的士有吸引力，但要考慮車輛及燃料成本增加，車資亦可能要收貴些；他又質疑的士違例記分制會趕絕行業，為司機帶來不必要壓力。

擬修例更新4罪行罰則 政府建議修例改善的士服務，包括推出車隊制度，由現有車隊集合的士組成車隊，再向運輸署申請牌照；的士最高乘客座位數目由5個增至6個；的士司機違例記分及更新4項罪行的罰則等。

吳坤成對自組車隊向政府申請牌照的建議表示歡迎，若由300至1,000部的士整合3、4支隊，以至5至6支車隊，可提供復康車、豪華車或商務車等服務，車隊也可自訂宣傳、訂定特色及顏色分類等；但應降低門檻，否則只有大公司才可組成車隊。

杜燊棠則對違例記分制的建議表示擔憂，質疑罰則過重，或令有意加入的士行業的年輕人卻步。他批評記分制只會增加不必要壓力，而濫收車資或拒載等不涉司機操守，屬法律問題較易分辨，但「兜客」、「兜路」以至咪錶壞未能列印收據等，或有灰色地帶難以界定，擔心記分制趕絕行業。