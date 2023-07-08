議會監督港鐵 信號故障盡快恢復 關注延遲維修項目

港鐵早前宣布，未來5年會投放至少650億元，更新鐵路設施及保養維修。立法會鐵路事宜小組委員會昨日討論港鐵資產管理及維修保養制度，議員要求港鐵涉及信號系統故障的事故，在半小時內恢復服務，另有議員關注港鐵人手和時間不足下，會延遲部分定期維修項目，形容為「碌爆卡」。

議員田北辰要求港鐵承諾，涉及信號系統故障的事故，會在半小時內恢復服務，指港鐵可以派人立刻更換硬件，或以人手控制局部通車，指上星期高鐵香港段列車延誤兩小時，是不能接受。港鐵車務總監李家潤指，高鐵故障復修是跟隨國家標準，職員需要做足安全措施才能進入路軌，有限度服務同樣要按照安全規定，會研究防止同類事件發生。他指港鐵會利用科技，評估組件風險和進行預測性維修，減少出現事故的機會。

增維修人手 加強檢查 曾任職港鐵的議員張欣宇關注港鐵人手和時間不足，若港鐵的定期維修工作未能如期進行，就可以發出「繼續使用特許」，形容情況有如不用即時「找卡數」，但擔心多次發出「繼續使用特許」，就會「碌爆卡」，一旦發生事故將要付上代價。李家潤指，過往有99%以上的定期維修如期進行，需要延期維修的項目沒有造成重大事故，並有緩解措施，確保組件安全，港鐵會按報告建議增加維修人手，並加強檢查。

運輸及物流局副秘書長李碧茜表示，港鐵有調查每宗事故，員工表現會反映在薪酬上，當局亦會與港鐵跟進。港鐵香港客運服務總監楊美珍指，管理層對港鐵的安全和可靠性是責無旁貸，會透過每年表現評審，與薪酬掛鈎和作出調整。另外，楊美珍指，港鐵人手的確面對挑戰，已經容許部分員工半職工作，年初至今設約100場招聘會，聘請過千名員工，會繼續調整聘用條件和方式。

張欣宇 港鐵人手面對挑戰。