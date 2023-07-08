醫健：醫健寶庫：觀自在醫學 紓緩緊張情緒

靜觀在醫學教育中的應用漸受重視。通過靜觀，醫科生可以更有效地應對緊張情緒和壓力，提高自我意識和自我反省能力，從而提升臨床實踐的質素。

港大醫學院在12年前已開始將靜觀課程納入醫學教育，所有醫科生都需要修讀一定時數的靜觀課，訓練專注力，協助他們更好地應對挑戰和壓力，提高情緒調節能力和同理心。

靜觀於1979年由麻省理工大學的喬．卡巴金教授創立，他以佛學、瑜伽，及實證科學等理論設計出靜觀減壓課程（MBSR），幫助了很多長期受情緒病困擾的病人。

靜觀提倡的覺察、專注、轉變觀點等原則，能有助減壓，減少情緒病的復發。有多項研究指出靜觀治療能為個人及社會節省金錢和資源，對病人、照顧者和整個醫療系統都有裨益。

靜觀練習 伸展身體 除冥想外，靜觀練習還包括伸展運動、情境想像、靜觀進食及靜觀步行等，近年不同的靜觀課程都鼓勵把靜觀融入生活。醫科生多做靜觀練習，培養靜觀的心理狀態，放下內心的執着，能更認識自己，以慈悲的心照顧自己和病人。有時面對人生無法改變的生老病死，也能接納當下處境，用平常心面對。

靜觀並無宗教規範，以靜觀覺察自己，活在當下，以慈悲為懷的信念助己助人，就是當下醫科生最適切的培訓。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院醫學倫理及人文學部講師陸寶玲

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