48歲長期病漢染猴痘 潛伏期曾訪德國

【本報訊】衞生署衞生防護中心調查一宗猴痘確診個案，涉及48歲有長期病患的男病人。他7月2日開始出現局部皮膚潰瘍，並於7月5日到衞生署九龍灣綜合治療中心求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處確認病人的樣本測試結果有猴痘病毒。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

返港後有高風險接觸 根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾到訪德國。初步調查顯示，他回港後曾有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。

中心會將個案通報世界衞生組織。鑑於近期錄得本地感染的猴痘確診個案，當中涉及曾進行高風險性行為的男男性接觸者，中心已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。

中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。