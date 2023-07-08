衞署到校打針 遺失238學童資料

【本報訊】衞生署公布一宗遺失載有個人資料文件的事件，根據衞生署初步調查，署方轄下的學童免疫注射小組於6月26日到一間小學為學童提供到校疫苗接種服務。署方人員其後發現遺失一批載有該校小一及小六班級共238名學童資料的紙本紀錄，當中包括學生姓名、出生日期、疫苗接種資料及緊急聯絡人電話號碼。

不影響注射安排 設熱線供查詢 衞生署正繼續盡力搜尋有關文件及查明事件的確切起因，並會查明小組在存放資料的程序上有否遵從個人資料私隱專員公署的指引。

衞生署已通知學校，現正陸續聯絡所有受影響學生的家長，向各人致歉及解釋事件。由於署方同時以電子形式儲存相關學童的疫苗接種紀錄，今次事件不會影響學生的疫苗注射安排。署方並已設立熱線供家長於辦公時間內查詢。

衞生署已就事件通報個人資料私隱專員公署。署方對受影響人士造成不便深感抱歉，衞生署十分關注今次事件，會展開詳細調查，避免同類事件再次發生。署方亦已加強提醒員工保障個人資料及私隱的重要性。