福島海產危食安 港人嘗鮮憂漏網

原子能機構開綠燈 內地嚴令早禁 國際原子能機構（IAEA）對日本排放福島核污水計劃「開綠燈」後，日本原子能規制委員會發放核污水排海設施合格證，意味排海設備已準備就緒，最快下月排放核污水落海。國家海關總署重申，內地已禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，以防範受到放射性污染的日本食品輸華。本港學者稱核污水仍有機會污染海產，損害食物安全；議員倡港府參考內地做法，禁止相關日本食品進口，堵塞漏網之魚。

日方發合格證 最快下月排放 日本擬將福島核電站用作冷卻核反應堆而產生的污水，經處理後排放大海，做法引起多地爭議，憂放射性物質污染水產、農產品，損人體健康。但國際原子能機構批准對日本排放福島核污水計劃後，日本原子能規制委員會昨發放核污水排海設施合格證，已於6月底最終檢查核污水輸送、稀釋和排放設備，確認了緊急切斷閥等設備的性能，而日本政府已完成福島核污水排海的所有安全評估工作，委員會亦已對福島第一核電站排污設施發合格證，最快下月排放。

負責評估專家 對計劃表憂慮 國際原子能機構總幹事格羅西呼籲人們相信IAEA基於科學得出的結論，並指IAEA沒有權力決定核污水最終排海與否。他認為核污水經稀釋後，氚濃度處於安全範圍，而日常的飲用水也存在氚，低濃度氚不會對人體產生負面影響。但格羅西承認，個別負責評估的國際專家，對日本排污計劃感憂慮。

而內地已宣布禁止進口日本指定地方的食品，國家海關總署進出口食品安全局負責人指IAEA報告結論未獲各方專家一致認可，而日本排污的正當性、淨化裝置的可靠性、監測方案的完善性等仍存諸多問題。因此，海關將保持高度警惕，繼續禁止進口福島等10個縣（都）的食品，並對其他日本地方的食品，尤其特別是水產、農產品，嚴格稽核其食物安全證明，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，嚴防輸入存在風險的產品。

本港方面，環境及生態局轄下的「食物及環境衞生諮詢委員會」昨開會，委員會主席、城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀引述IAEA報告稱，即使日本有系統去除核污水多種放射物，但一旦機件故障或人為錯誤，放射物仍然流入大海，並於海底積聚，而核污水至少有7種放射物，經稀釋後亦不能解決問題。

梁美儀續稱，持續進食高度受核污染的水產，放射性物質有機會在體內積聚，導致基因突變，嚴重者會致癌，建議市民食其他乾淨水域的海產。

議員葛珮帆則稱，既然內地採取措施提前應對，本港亦應跟隨，以期阻止日本落實排放核污水的計劃，亦防止日本偷步提早排污，影響進口食品安全。現時本港已經禁止部分福島一帶的農產品進口，本地進口商、餐飲業界均表示會盡量避免進口其他福島食品來港，而由於日本入口食品佔整體食品供應僅2%，相信禁止日本10個縣（都）食品進口的影響輕微，但期望港府進一步支援本地日本食肆及漁民。

日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍相信，港府會獨立檢視日本排核污水的風險，未必直接跟內地做法。他坦言，禁進口的範圍愈大，業界更難找到其他地區的替代食品；只要當局決定具針對性、基於科學原則，及保障市民健康為依歸，業界皆會支持。由於排污的討論已久，業界已積極找替代品，而日本多地海產豐富，只是口感、質素等不盡相同，他相信轉用替代食材後，市民仍會接受。

港府歎慢板 日方排污才管制 環境及生態局表示，一旦日方啟動排放污水，政府會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口。現時，來自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均不准進口本港。來自福島附近4個縣（即茨城、栃木、千葉及群馬）的這些食品，則必須附有由日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可進口。

另外，所有來自上述5個縣的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋，及活生、冷凍或冷藏水產品必須附有由日本簽發的輻射證明書，否則禁止輸入本港。

市民選購日本食材。（李志湧攝） 日本人多番抗議排放核污水。（中新社圖片） 食日本魚生隨時輻射入口。 葛珮帆 日本水果或受影響。