的士服務泥沙下 扣分只係一時策

的士服務質素經常遭市民詬病，呢個係不爭嘅事實。最常見嘅莫如無禮貌、態度差、揀客、兜路，甚至拒載；有啲車廂又殘又邋遢，座位仲周不時爛蓉蓉。阿哥，咁都唔覺得畀乘客坐係好鬼失禮咩？總之，坐的士都會坐出一肚火，唔通又係「香港特色」？仲有啊，試想像一下，若然有外國遊客甫抵埗，搭上一架又霉又爛嘅的士，相信對香港呢個「好客之都」會立刻大打折扣吧？

嗱！現時本港的士牌照逾1.8萬個，分別由近9,000個持牌人持有。運輸及物流局指當初簽發牌照時，並未附帶任何與服務質素有關嘅條件，政府不能藉牌照懲罰服務欠佳嘅車主及司機喎！由於擁有權分散令的士服務規管工作更為困難，故有必要引入新規管制度，建議車主可組成的士車隊，向運輸署申請牌照，喺受監管平台下提供優質的士服務。根據建議，車隊牌照期限最初不超過5年；如混合或市區的士車隊需有300至1,000輛的士，新界的士車隊需有100至350輛。業界質疑未必有條件組成數百人車隊，亦擔心車隊管理及僱傭關係保障問題。

當局又話，為增加誘因，車隊持牌人可就預定行程自訂車費，包括的士計程錶所示車費外，收取一筆預約費用；預定行程收取費用，可視乎預約情況、的士類別而調整。政府亦建議，上調的士最高乘客座位數目至最多6人。

為針對部分的士司機濫收車資、拒載、修改咪錶等罪行，建議引入兩級制罰則。要言之，初犯會維持現時最高罰款一萬元及監禁6個月；及後若再犯，即面臨罰款2.5萬元及監禁12個月。當局同時建議引入「的士司機違例計分制度」，司機若濫收車費、拒載等將被罰10分；兜路、「釣泥鯭」等罰5分；若兩年罰滿15分，將被取消駕駛的士資格，初犯3個月，再犯6個月。

治的士亂象用重典，不能說錯。罰可畏而又認真執法，必然有效！有陣時又可以推吓獎賞計劃，運輸署今年2月推出「的士服務嘉許計劃」，讓市民透過政府網站或掃描的士車廂內宣傳單張上嘅二維碼，投票選出本年度「優秀的士司機」及「好人好事」獎嘅得獎司機。據悉投票4月初截止，反應熱烈！呢啲獎賞計劃無疑釋放正能量。

呢嗱！上述措施仲未有耐實施，即使實行亦只係一時之策，治標不治本。的士服務質素差，原因多籮籮，譬如的士司機老化，又吸引唔到新人入行。唔係哈日，功夫茶有朋友曾表示，喺日本搭的士去溫泉酒店，路程長短都無任歡迎，到點更幫手搬行李落車兼鞠躬道謝！香港欠嘅就係呢種發自內心嘅敬業樂業精神！