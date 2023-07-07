錶行劫案新常態 執法不力縱毒瘤

百年養不足，一日毀有餘！香港進入治安敗壞「新常態」，累積數十年的安全城市美名一去不復返。昨日下午二時許，人來人往的尖沙咀麼地道又發生驚天大劫案，蒙面劫匪持刀和鐵錘闖進一間錶行，掠去8隻市值約380萬元名錶再跳上接應車輛逃去，整個過程只有一分鐘。消息指出，當中4人為南亞裔人士。事實證明，港府縱容治安毒瘤毒害港人，執法部門「重國安輕治安」，香港淪為罪惡之城，市民惶惶不可終日！

治安惡化 人人自危 單是最近短短兩年，香港究竟有多少宗珠寶錶行劫案發生，涉及南亞假難民的暴力罪案又有多麼常見，市民眼睛雪亮，十分清楚。昨日尖沙咀劫案發生後，隔鄰商戶受訪時猶有餘悸，坦言近年治安急轉直下，該區尤為差劣。難怪有人不無諷刺地說，香港不僅淪為「大刀會」、「刀槍港」，光天化日「食大茶飯」更變成新常態，大有習以為常、見怪不怪之感。

也難怪市民和商戶既不安又麻木。單是近期發生於尖沙咀區的大小劫案，十隻手指和十隻腳趾也數不完，而且屢屢涉及南亞治安毒瘤。包括今年3月，4名穿上地盤反光衣的南亞漢，大模廝樣闖入彌敦道一個購物商場錶行，劫走逾千萬元名錶及數萬元現金；又有去年10月，兩名南亞漢假扮豪客，於廣東道一珠寶店狼死搶走2,000萬元翡翠頸鏈，逃之夭夭。

發生在尖沙咀區以外的劫案同樣猖獗，最令人咋舌要數今年5月，屯門一間珠寶錶行遭3名男賊持刀指嚇，扑碎玻璃飾櫃後掠走1,500萬元名錶，涉案人士疑為南亞裔，犯案手法與昨日的劫案非常相似，至今仍未有人落網。涉及本地犯罪團夥的劫案同樣層出不窮，包括去年8月，4名賊人手持疑似手槍闖入銅鑼灣一間錶行，劫走70隻總值1,300萬元的名錶，4賊更另涉發生於劫案當日凌晨，尖沙咀山林道一宗當街行劫案。事實擺在眼前，不管是打開門做生意的，還是逛街的，隨時身陷危險之中，不是治安敗壞是甚麼！

最不堪的是，劫案固然層出不窮，暴力傷人同樣不絕如縷。南亞幫同門內訌，當街劈友，又或本地黑幫尋仇私了，刀來腳往，涉案人士被斬至鮮血淋漓，近年屢見不鮮。即使不涉黑幫，人們在治安不靖的破窗效應影響下往往變得暴戾，動輒暴力相向，例如牛池灣行人隧道斬人案、黃大仙中心男學生遭持叉男追嚇、荃灣躁漢揮刀恐嚇菜檔職員等，沒完沒了。至於變態兇殺案今年更是特別多，荷里活廣場斬人案、大埔龍尾村名媛蔡天鳳碎屍案，元朗康樂路買兇殺人案等等，每一宗都駭人聽聞，轟動一時。

港人不安 高官無感 更不必說，本港販毒案愈掃愈有，匪夷所思的車禍隔三差五發生，電騙案更是如入無人之境，整個香港瀰漫一股不祥之氣。奈何港府至今仍然自我感覺良好，不僅對假難民繼續中門大開，無任歡迎；對治安急劇惡化同樣無感，執法部門甚至認為暴力案件急升只是「錯覺」，皆因去年上半年新冠疫情嚴重，較少人出街，與2019年同期相比，罪案數字只是相若，並無變差云云，完全懶理市民感受。

與輕視社會治安截然不同的是，高官們無比重視國安案件，單是7‧1便動員大量人力物力布防。誠然，國家安全是重中之重，特別是經過黑暴一役，香港元氣大傷，怎麼強調都不過分。但必須指出，社會治安同市民安居樂業息息相關，一樣不可輕忽視之。很可惜，人們如今的觀感是，執法部門重國安輕治安，對治安顯著惡化置若罔聞，議事堂上的代議士同樣不置一喙，個個把頭埋在沙堆。

香港成為世界知名的法治之區、宜居宜商城市，並非一朝一夕的事，而是經過很多代人努力建設的成果，無奈隨着暴力罪案成為新常態，宜居宜商早就名不副實。相反，用腳投票的香港人絡繹不絕，移民潮不見停止。人們必須要問，究竟香港治安還要惡化到甚麼程度，才會獲得高官重視？治安毒瘤還要貽害港人到甚麼時候，才會讓港府正視問題？執法部門何時才肯認真振衰起敝，還大家一個安全城市？