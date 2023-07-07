龍七公：簡化暑熱指引 方便勞資跟從

全球暖化加劇，近年香港的酷熱天氣日子明顯增多。為了加強保障僱員，避免他們因長時間戶外工作而中暑，勞工處在個多月前推出《預防工作時中暑指引》。當中的「暑熱警告表」訂明，當黃色、紅色或黑色工作暑熱警告生效時，僱主在某些情況下須讓戶外工作僱員每工作45分鐘，便休息15分鐘。若警告「升級」或相關工作特別辛勞，更須提高至每工作半小時就休息半小時、每工作15分鐘就休息45分鐘，以至在最嚴重時完全停工，直至暑熱警告「降級」或「落波」為止。

速上速落 無所適從 上月2日，即暑熱指引生效短短兩個星期後，當局在一日內三度發出黃色暑熱警告。其中由首次警告「落波」至發出第二次警告，僅僅相隔了10分鐘；由第二次「落波」至第三次警告，亦只是相距20分鐘；令許多戶外工作行業的僱主及僱員無所適從，不知何時可以工作，何時必須休息，以及是否往後都要反反覆覆的間歇性工作與休息。

撇除暑熱警告「速上速落」的問題，有些行業、工種和工序，確實是難以做到指引要求的間歇性停工。以筆者熟悉的建造業界為例，15分鐘可能連地盤工人穿着好所有安全裝備及保護衣物、搬運好所需的建材和器材，以及由休息地方行到施工地點的時間都未必足夠，但轉眼間又到了指定休息時間，實際上等同完全停工。另外有些工序，包括「落石屎」，若落到一半便到了停工時間，不能完成其他必須的跟進工序，不但相關工作要報廢，還有機會造成質量問題。如近年多宗引起公眾關注的工程質量事故，都懷疑與落石屎的手工和時間有關。

此外，由於許多建築工程和地盤工序都是一環扣一環，某項工作因暑熱警告而停工，可能連其他非戶外、非高度體力勞動的工序都一同受影響。屆時不單止相關承建商及顧問公司，可能會因工程延誤而被罰款、扣分，或要花額外費用去趕回進度；部分以日薪制出糧的地盤工人，亦可能因工程延誤或間歇性停工而影響生計。

筆者前日在立法會就有關問題質詢政府，官員解釋指引內的間歇性停工要求，純粹是針對整段時間都在戶外，而現場又未有提供任何灑水、風扇或遮蔭設施的情況。如僱主已作出相關降溫措施以減低員工中暑風險，便毋須跟足暑熱警告表內的休息時間規定。問題是，有許多僱主和僱員都並不清楚有此替補安排，亦不肯定可如何適用於不同的行業和工種，因而產生了不少誤解和不必要的勞資爭拗。

當局承諾會檢討指引內容，加強向不同行業宣傳推廣，協助他們靈活應用指引和制訂合適防暑措施。筆者相信大部分香港僱主都是奉公守法及關顧僱員健康，願意在可行情況下盡力配合職業安全和健康指引，但當局亦有需要將指引盡量簡化、合理化和行業化，以方便及促使更多僱主與僱員跟從。