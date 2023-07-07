笑看天下：不見秋收 只見民困

俄烏戰爭唔經唔覺已經打了超過16個月，雙方依然「口水戰」多於一切，唯一可以肯定嘅，就係戰事拖得愈長，世界局勢愈動盪，不單止令兩國民生經濟更艱辛，人民更痛苦，歐美國家亦會受其牽累。任何戰爭，均印證「兵者，不祥之器」！

呢，俄羅斯瓦格納集團僱傭兵叛變，一般支持烏克蘭嘅政客，無不沾沾自喜，以為俄羅斯總統普京受到前所未有嘅挑戰，威信受挫，恐怕執政會遇到阻滯，甚至「玩完」，但事實係短命兵變無損普京地位。老朽不久前便指出，烏克蘭軍方根本未能喺反攻中取得重大勝利。報道指，烏軍中士沃爾科夫表示，俄軍嘅防禦規模令烏軍震驚，不但準備充分，而且有多重防線，可以抵擋猛烈攻擊。

烏軍一味靠外援，戲子總統只知伸手做大種乞兒，咁都能勝就天冇眼矣！靠人始終存在太多變數。北約軍事委員會主席鮑爾近日表明，烏克蘭喺反攻結束前不會獲得西方戰機，並指有關問題不會喺短期內因反攻而得到解決。烏克蘭外長庫萊巴激到紮紮跳，指控西方沒有信守承諾，令烏克蘭空軍機師無法如期上月接受訓練駕駛美製F16戰機。阿哥！前世欠你咩？你當自己係「天王老子」？

烏軍展開反攻都成個月啦，卻難以突破俄軍重兵防守；報道稱，俄軍嘅地雷區密度較預期強，烏方缺乏空中掩護，依家西方戰機又落空，反攻變得更複雜。俄羅斯國防部長紹伊古日前表示，烏軍早前喺南頓涅茨克、扎波羅熱等發動嘅攻擊並未成功，俄軍摧毀咗唔少烏軍飛機、裝甲車、坦克等；烏方則指俄軍戰力已損失近半！戰事膠着，俄烏轉而互相指控密謀襲擊扎波羅熱核電廠。看來，夏去秋來，不見秋收，只見民困，口水戰一樣傷人！