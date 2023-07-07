議論縱橫：金融波動影響市民福利

中美的金融戰持續，人民幣顯著弱勢，人行也留意到，聲言會採取措施穩定匯價。人民幣的匯價直接影響港股的升跌，匯價強則港股升，弱則港股跌。經長期觀察，個人認為上述現象因果難分。如果有人將資產調走，例如賣出中港股票，改吸入海外的資產，或將資金存放於外地，則匯價跌而港股亦跌。

自2021年2月恒指的31,085點開始，過去兩年多港股反覆回落，跌至去年10月的14,687點才找到底點。其後8個月於低位反覆上落，升跌幅度驚人。大市明顯已由政治因素所籠罩。一些觸覺敏銳的投資者早已無買賣中港股票，只集中玩美股，這些人並非不愛國，只是知道外資被迫減持中港股票，後果十分麻煩。

本港的聯繫匯率制度乃經濟基石，港元與美元不能脫鈎，否則影響一國兩制運作。股市無此影響力，故官員不會太着意恒指的升跌。港交所則覺得，只要交收暢順，便無問題。在政治市的背景下，早半步獲悉敏感消息的人佔盡先機。金管局其實有監察全球股市匯市涉及香港投資產品的空倉情形，以防世界級大鱷藉金融產品狙擊港元，目的是維持聯匯制度的正常運作。至於地產則無問題，因為上至政府高官、地產商及銀行，下至平民百姓，都知道樓地價不可能大跌，否則社會不穩。大陸的資金對本港的地產也情有獨鍾，故此屬於一枝獨秀。

過去兩、三年，強積金及公積金的持有人，如果所選的投資組合持有大量中港股票，回報不堪入目。本港的市民宜弄清楚上述的金融市場狀況，以保護一己的利益。坊間的投資專家及基金公司大都不會實話實說，以維持和諧氣氛。有多少人會關心揸巴士大叔及修路工友的強積金回報？