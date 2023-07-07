激濁揚清：反轉豬肚就係北約

據烏克蘭方面指，由美國、英國、荷蘭、波蘭、丹麥、瑞典、比利時、葡萄牙及法國組成的聯盟，本承諾協助烏方獲得F16，但其中一個戰機聯盟國家未有遵照上月啟動訓練計劃的時間表。這意味着烏方預期明年年頭獲得F16，本來已經遠水難救近火，如今一再耽擱，戰機真正到手的日子更加望穿秋水。更甚的是，烏克蘭空軍發言人伊納特指，烏軍機師仍未開始F16訓練，在機師及維修人員未完成培訓及相關基礎設施準備就緒前，烏國不會接收F16。他指烏國不能對美國及其盟友施加太大壓力，因為仍要依賴西方援助。人被床板夾，不得不低頭，誰叫有人笨得那麼徹底，自發舉手申請讓全國上下絕子絕孫呢？

枉烏克蘭總統澤連斯基還口口聲聲說烏克蘭為歐洲而戰。美西方卻口說「幫緊你、幫緊你」，實則一味拖。以美國為首的北約說烏克蘭在反攻結束前不會獲得西方戰機，這句說話若非出於迷惑俄方的擾敵之計，那便真夠涼薄。因為正如西方評論早已指出，烏國的反攻機會就這麼只此一回，這不是考公開試，今年不合格，明年再來。所謂反攻結束前不會獲得西方戰機，那麼烏方是要戰機來在空中噴出藍黃二色，慶祝戰爭勝利呢？還是替最後一批撤離的政府高層家眷護航？戲子總統為美死、為美狂，換來的卻是西方國家連訓練機師的戲也懶得交。是否仍值得繼續順着老美意思，犧牲國民福祉，拒絕與俄和談？反攻結束前，好戰戲子不告訴你。