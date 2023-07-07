橫眉冷看：讓外國人稱羨不已

美國總統拜登雄心勃勃，要興建跨太平洋鐵路，存心跟中國的「一帶一路」計劃對着幹。回顧以往，美國基建工程往往是說多做少，國內項目尚且如是，更遑論其他。

2008年，美國加州打算籌措90億美元，興建一條高速鐵路，連接洛杉磯、中央谷地以至三藩市。當日的構思言之鑿鑿，如今15年過去了，這條鐵路卻連一公里也未能建成，一切仍是只聞樓梯響。以美國政府這副德性，要建好跨太平洋鐵路，恐怕須待至驢年馬月。

今天，愈來愈多國家願意靠向中國，就連昔日的「老大哥」俄羅斯也放下身段，求助於北京，希望共同發展西伯利亞。這是因為中國人說話算話，很多建設工程更是講到做到。不少外國專家讚嘆，中國可以在24小時內建成一個火車站，換作是西方，工作團隊爭辯24天後往往仍未能商定火車站該建在何處。

當代中國成功之道，是在於決策快捷、行動有效率、落實的事情能夠一以貫之。美西方國家卻不同，政黨不斷傾軋，互相是其所非、非其所是，譬如在美國前總統特朗普任內，決定興建與墨西哥邊境接壤的圍牆，但是幾年過後，特朗普下台，人離政息，這項工程便宣告停止。

我的一位親戚曾在香港貿易發展局工作，早年到內地某城市訪問，領導人問計於她，該如何搞活當地的旅遊業。她朝着前方一指，說：「城市景觀最好有山有水，此地沒有湖泊、水塘，看來讓人乏味。」領導人聞言後，馬上從善如流，我的親戚一年後再次到訪，但見當日所指之處，已經挖好一個湖泊，及後多年，仍不斷在修整、擴建。這就是今日中國的效率和面貌，難怪會讓外國人稱羨不已。