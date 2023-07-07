龍吟虎嘯：與華打仗美真不怕嗎

中美兩個世界上數一數二的經濟強國和軍事大國，不管怎麼激烈博弈，只要不打仗、不爆發戰爭，就對各自的國運影響有限，對世界不會造成災難性影響。然而，經過近5、6年的較量，中美正在向爆發戰爭的道路上發展，兩部戰車有對撞之虞。

中美雙方都說不想打仗，都說不怕打仗，都說打起來對手會輸，都說不管輸贏都能承擔巨大損失，都說挑起戰爭的責任是對手，都說要管控風險，都說自己做好了準備，都說自己珍惜和平……然而中美開戰似乎已成趨勢，難以止步，這是怎麼回事？真的這麼宿命嗎？

古往今來，人類的所有戰爭都是「人為」的，這裏有利益之爭、恩怨之爭、宗教之爭、文明之爭、意識形態之爭、地緣政治之爭、生存空間之爭、種族之爭……所有這些「之爭」都是「人爭」，都是人的發起和操作，都是人的因素第一，其他因素都是驅動理由，這些理由也是被人掌控和判斷的。

當今世界，美國的帝國主義國家性質，由這樣的國家性質組織產生的一群人，制訂內外政策、資本利益稱霸全球戰略，這個戰略最大的威懾力，就是對不屈從於美國霸權的國家發動戰爭。當然，從成本和形象考慮，美國要打壓一個國家，若有其他手段有效，能不發動戰爭就不發動戰爭。以美國世界上唯一超級大國的強大，美國界定的大多數打擊對象，美國都可以不必打仗就「搞定」，搞經貿戰、金融戰，搞「顏色革命」，搞代理人戰爭……辦法多得很。

然而，美國現在碰到了兩個「硬茬兒」——俄羅斯和中國。兩個都是大國、強國、核武國，兩個都是在自己貧弱及不夠強大時就不畏一切強敵、敢於血拚到底的國家，特別是中國，早在70多年前就和美國在朝鮮半島交過手，小米加步槍敢打飛機加大炮，逼美談停戰，因此中國現在說不怕和美國打，是真不怕。反之，美國呢？真不怕嗎？