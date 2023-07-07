坦言集：戰國時代

世界已經進入戰國時代。

美國的霸權造就了50年冷戰的相對安定，也在所謂自由世界或西方領域裏形成各國共存的發展機會，改變了二次大戰之前百年以上的帝國主義列強爭戰形態。冷戰結束，蘇聯瓦解，美國獨尊，進入美國獨霸階段。因為獨霸，缺乏外部制約與競爭，美國內部也同時失去可引外力來達成的制約平衡，一方面窮奢極侈，不事生產，借債經濟愈來愈嚴重，外貿、財政雙赤字，從內部摧毀美國的國際競爭力和社會穩定因素（福利主義的崩潰顛覆了勞資平衡和相關的社會包容的意識形態，造就新保守主義興起）。

另一方面，世界並沒有因冷戰對立結束而轉和平。美國要收編前蘇聯、東歐以及所有的新興國家，它開始不再容許任何競爭對手的挑戰。上世紀90年代開始的，不是美國帶領與所有國家朝全球一體化共同發展，而是美國優先消費，讓各國支付，而若有不服或力足以挑戰美國主宰的體制、政策，美國便用各種方法攻擊，迫使它服從。美國本身也逐步摧毀二戰後與西方列強共同制訂的國際體制，用美國優先、美國例外、美國法例凌駕國際法、國際協議來重組世界。美國不滿足於獨霸的領袖地位，而要把世界改造成羅馬帝國的模式，讓少數美國精英的民主政治，由在民主政治以外的奴隸和被佔領被統治的其他人民供養。

問題是，美國優先消費的債務經濟建立在對其他各國人民的政治統治之上，迫使他們依據美國制訂的原則、體制、程序，通過各種途徑，用各國的生產供養美國的窮奢極侈。受美國奴役的國家與人民，會否一直做順民，不作反抗呢？羅馬帝國是由它奴役的日耳曼和其他民族反叛而被推翻的。這種種族/精英民主體制欺騙不了被勞役的民眾，也鎮壓不了他們的造反。

現時的國際形勢有類羅馬帝國的末期，打敗了世仇波斯帝國，勝利獨霸之餘卻在加速腐爛。依靠僱傭兵的武力卻保不住他們的忠誠，危機中反成外敵的內應。

中國復興衝擊了美國霸權的經濟基礎，烏克蘭戰爭把美國霸權主義的種種問題暴露出來。阿富汗可以敗退，烏克蘭戰爭卻造就了歐盟的異心和早晚的反叛。美國不是強秦，只是東齊，老大衰落，各國則競相改革和強兵富國。美國的債務經濟與少爺兵怎樣抵抗大勢的轉變呢？