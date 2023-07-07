政情：同學追債入稟 張秀賢須賠一萬蚊

元朗前區議員張秀賢，今年年初被揭懷疑四處借錢不還，遭各方債主聲討。繼周一有人入稟追債獲判勝訴後，張秀賢嘅中學同學亦入稟小額錢債審裁處追討欠款並獲判勝訴。尋日張秀賢喺缺席聆訊嘅情況下，遭審裁官裁定須償還一萬元。

以大便出血為由借錢 今次嘅申索人係黃泳基，被告為張秀賢。申索書指，張秀賢於2022年5月25日向申索人借貸兩萬元，承諾同年7月底還清債項，惟至2023年5月，尚欠一萬元，而且冇提供合理清還方案。尋日判決後，申索人喺庭外憶述張當時藉詞大便出血及生意周轉有問題而借錢，期間雖有償還部分款項，但張不斷以身體不適為由而拖延。黃坦言難以追回欠款，但仍須透過今次申索，因為「呢啲人要畀個教訓」。

周一法庭亦有處理同類案件。該案申索人係楊浩泉，被告係張秀賢。據申索人於申索書指稱，在2022年12月31日及2023年1月1日，佢分別應被告要求，以轉數快方式分別借款2.5萬及一萬元畀被告，但申索人至今未收到任何還款，審裁官判缺席聆訊嘅張秀賢敗訴，須償還3.5萬元欠款。然而該案嘅申索人冇信心追回欠款，慨嘆「被小政棍呃咗」。