政情：關注急彎易釀車禍 楊哲安開口中
交通意外一宗都嫌多，宜及早作出針對性措施。中西區區議會上月一次會議當中，區議員楊哲安（Jeremy）指出馬己仙峽道存在安全隱憂，呼籲有關部門正視。殊不知講完冇幾耐，佢關注嘅地點就發生的士衝落山坡嘅意外，要出動消防員游繩救出司機同乘客。到底佢嘅「先見之明」，有無獲得當局重視呢？
促加強馬己仙峽道防撞欄
話說當日嘅會議，Jeremy提出經常有車輛於馬己仙峽道彎位位置轉彎時「過線」而造成危險或短暫阻塞，質詢有關部門能否改善該彎位位置以保障駕駛者安全。對於意外嘅發生，Jeremy話相信有關部門並非漠視佢嘅意見，可能係初步研究都未完成，估唔到咁快就出事啫。佢話事發地點本身係有防撞欄，不過就比較矮，其實當局已經迅速補番個防撞欄。
為免該路段再生意外，Jeremy話會繼續跟進、向政府了解情況，譬如要求部門喺該位置加強防撞欄及防滑措施，最好係擴闊行車線，令個彎冇咁急，同埋畀司機可以睇得清楚啲，畢竟車輛落山彎位要安全，關鍵係減低車速。
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