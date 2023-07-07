政情：關注急彎易釀車禍 楊哲安開口中

交通意外一宗都嫌多，宜及早作出針對性措施。中西區區議會上月一次會議當中，區議員楊哲安（Jeremy）指出馬己仙峽道存在安全隱憂，呼籲有關部門正視。殊不知講完冇幾耐，佢關注嘅地點就發生的士衝落山坡嘅意外，要出動消防員游繩救出司機同乘客。到底佢嘅「先見之明」，有無獲得當局重視呢？

促加強馬己仙峽道防撞欄

話說當日嘅會議，Jeremy提出經常有車輛於馬己仙峽道彎位位置轉彎時「過線」而造成危險或短暫阻塞，質詢有關部門能否改善該彎位位置以保障駕駛者安全。對於意外嘅發生，Jeremy話相信有關部門並非漠視佢嘅意見，可能係初步研究都未完成，估唔到咁快就出事啫。佢話事發地點本身係有防撞欄，不過就比較矮，其實當局已經迅速補番個防撞欄。