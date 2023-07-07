政情：創科教育政策零散 黃錦輝促設委會優化

缺清晰課程框架 窒礙人才培訓 將香港打造為「國際創科中心」嘅理想無疑好豐滿，但人才不足嘅現實就相當之骨感。立法會尋日通過《優化創科教育，加強培育本地創科人才》嘅議員議案。多名議員喺會議上批評，教育局未有提出完整嘅創科教育概念，況且本地課程質素良莠不齊。政府代表就承諾將會優化相關課程、增加到校資源等。

身兼創新科技中心主任嘅議員黃錦輝，批評現行政策比較零散，指人才培養不單止係教育局嘅工作，其他政策局亦應當參與，促請政府設立創科教育督導委員會，檢討各年級學校創科教學內容、優化教師培訓，設立「地區創科教育中心」，全面支援學校工作。

非獨立成科 難銜接大學 具科技背景嘅議員吳傑莊，就話教育局欠缺完整嘅創科教育概念，即使成立STEAM教育常務委員會，仍不能滿足本地人才培養嘅需求，且並非獨立成科、課時不足，難與大學課程銜接，建議重整教學框架，引入更多具競爭力嘅課程供學生修讀。吳又提出加強引入境外科研學者來港教學，開展創科研發。議員梁毓偉則表示，對外搶人才只宜短期方案，培養本地人才先係治本良方。但礙於本地課程質素良莠不齊，影響本地人才水準，但佢認為不能將問題歸咎於學校同老師身上。

部分文科老師教STEAM 梁話得悉部分老師反映，有小學將STEAM課程安排喺常識科內教授，惟唔少老師都係文科出身，促請政府加強教師支援培訓。議員陳紹雄同樣認為要推動香港創科發展，人才相當重要。但本港培育創科人才存在「短板」，缺乏清晰課程框架，師資培訓不足嘅問題需要改善，促請重整學前、中小學、大專嘅創科教育。

教育局局長蔡若蓮就回應話，中小學教育係創科人才培育嘅重要基礎，承諾會優化課程、增加到校資源等，又表示所有資助學校已經委派STEAM統籌人員，當局亦會推出培訓課程，老師可因應需要參加。