冚洗黑錢集團 拘25男女包括主腦

【本報訊】黃大仙區執法人員，於6月25日至昨日展開代號「光影」行動，以打擊詐騙及「洗黑錢」案件，拘捕18男7女（19至61歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」；當中包括一名洗黑錢集團主腦及5名骨幹成員，同時涉嫌「誤導警務人員」及「協助及教唆誤導警務人員」。

涉款900萬 40人受害 人員經調查後，相信疑犯共涉及40宗案件，當中包括求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案等，損失金額共約900萬元。初步調查顯示，部分疑犯曾被該集團誘騙開立虛擬銀行戶口借貸，其後再報案聲稱其銀行戶口懷疑被黑客入侵申請貸款，企圖以虛假資料誤導執法人員及銀行職員，藉此豁免還款。部分疑犯則把個人的虛擬銀行戶口賣給犯罪分子，用作接收及清洗各種科技罪案的犯罪得益。所有被捕人士其後獲准釋候查，須於八月上旬向執法部門報到。

被捕人士分別報稱地盤工人、侍應及無業等。案件涉及40名受害人（18至57歲），職業為售貨員、文員及侍應，損失金額由6,400元至280萬元。該犯罪集團運作約一年，主要招募年輕人和學生，讓其出售或借出個人的虛擬銀行戶口，報酬介乎1,000元至18,000元。