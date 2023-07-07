輾斃狗女無悔意 司機反辱罵職員

近日社交網站流傳一段「車死狗」的天眼影片，顯示一輛私家車於本周日，在牛頭角一露天停車場輾過一隻雌性唐狗，導致唐狗吐血當場身亡。貼文直斥肇事司機冷血兼「唔知錯」，期間司機更落車疑辱罵車場職員，指為何在車場養狗，更辯稱不清楚車輛撞到狗隻。司機的言行旋即引起網民公憤，質問他「點解咁冷血」，有人甚至着司機「等天收」。據悉，車場職員於事發後3日報案，冀能替慘死的狗狗討回公道。

現場為彩興路近聖約瑟英文中學一露天停車場。據了解，遭撞斃的唐狗女叫「細妹」，由停車場職員收養多年，事發時正躺臥車場地上。根據社交網流傳的閉路電視片段顯示，一輛私家車於本周日早上駛入該露天停車場期間，不知何故輾過「細妹」，牠遭輾壓下當場吐血斃命，事後私家車亦告停下。

根據上載短片的貼文指出，涉事私家車司機在事發後落車指摘停車場職員，當中更疑夾帶粗言穢語，質疑「點解呢度可以養狗」，又稱自己對撞到狗隻毫不知情，事前並沒有留意到有狗隻在場。

發文者直斥肇事司機「點解可以咁冷血」，並指因車場職員當時因不懂如何處理，故此未有即時報案，其後替「細妹」辦妥後事，至本周三始報案處理，發文者又指「呢啲人告佢危險駕駛、不小心駕駛罰錢扣分益咗佢」。

有關短片曝光後，隨即惹起網民公憤，怒斥有關司機是「人渣」，又質疑司機怎會看不見躺在地上的「細妹」，有人更着司機「等天收」。不過，有網民質疑狗主是否同樣應為事件負責，「 如果狗主當隻狗係自己小朋友，佢會唔會放佢自己個小朋友喺行車路度瞓」。

撞貓狗無停車可判囚 根據《2021年道路交通（修訂）條例》，司機如撞到貓隻或狗隻必須停車，目的是讓受傷的貓隻和狗隻及時獲得治理，以加強保障動物福利，如司機在有關意外發生後沒有停車，可處罰款10,000元及監禁12個月，而沒有提供個人資料，並沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時內報警，則可處以罰款25,000元及監禁六個月。