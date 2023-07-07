涉向工人收賄盜竊4罪 前工頭准保

【本報訊】廉政公署本周三落案起訴一名紮鐵工程分判商時任「工頭」，涉嫌在3個月內向一名工人收賄逾兩萬元，以協助對方繼續受僱於該分判商。被告已獲准保釋，今日在粉嶺裁判法院答辯。

被告潘銳其（44歲）為黃崢工程有限公司前「工頭」，被控4項罪名，即3項代理人接受利益及一項盜竊罪。案發時，被告負責監督工人在兩個工程項目的地盤工作。他於2021年3月初介紹一名男子加入黃崢工程任職半熟練技工，日薪為1,500元。

索逾兩萬助對方續聘 被告涉嫌於2021年4月至6月期間，從該名半熟練技工接受3筆賄款共20,600元，以協助對方繼續受僱於黃崢工程。廉署調查發現，被告涉嫌向該名半熟練技工索賄，賄款為每個工作天400元。由於被告持續向該名工人索賄，該工人最終於2021年7月向黃崢工程辭職。

被告又涉嫌於2021年8月偷取該名半熟練技工1.2萬元。調查顯示，被告涉嫌將該名半熟練技工的一張薪金支票兌現，把對方1.2萬元的工資據為己有。

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，建築工人如被索賄以換取獲聘機會，應拒絕並向廉署舉報。廉署近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收受非法回佣的貪污行為，並推出一系列宣傳及教育工作，包括全新網上短片「非法回佣唔好忍 舉報貪污唔好等」，重點向建築工人宣傳「切勿提供非法回佣」反貪訊息。