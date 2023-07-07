康橋之家前院長 涉性侵 稱被插贓

張健華

【本報訊】葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指於辦公室內性侵女院友但獲撤控，不過女院友事後入稟區院向張及院舍民事索償約134萬元。張健華昨於區院繼續接受原告一方的盤問。張解釋在辦公室垃圾桶發現有他精液的紙巾，其實是他早前在宿舍自瀆時清潔後遺下，卻被人拿到辦公室的垃圾桶，他質疑有人「插贓嫁禍」。他又估計因女原告在該辦公室「打乞嗤」或滴口水，紙巾上才有她的DNA。

女原告由母親代為入稟，3名被告依次是張健華（61歲）、康橋護理服務有限公司及康橋的母公司智友集團有限公司。張被指於2014年8月10日在辦公室性侵原告。原告一方昨日再播放案發當日，由女院友在辦公室外拍攝到的約4分鐘片段，片段顯示原告當時有彎腰，張亦有伸手摸東西。

指自瀆紙巾位置曾告知別人 張昨解釋，原告是彎腰到枱底拿顏色筆，聲稱有眼疾的張則是要摸枱面，他稱「我哋啲盲眼嘅，有時唔係靠隻眼有時要摸」，他亦否認當時性侵原告後用紙巾清潔陽具，並給糖予原告作獎勵。

有關垃圾桶發現的紙巾，張強調是早前在宿舍自瀆時清潔後遺下，不知何故會在辦公室出現。他又稱曾把在宿舍自瀆的事告知院舍司機，因為他們是朋友，故會與對方分享自己的私事。案件編號：DCPI 648/2018