約會技巧班不良營銷 網紅判社服

周柏賢

【本報訊】自稱「鬼王」的男網紅周柏賢去年開班收費近萬元美金教男士們「溝女」心法技巧。當學員付學費後，鬼王卻又涉嫌要求他們另繳大筆費用作「形象改造」，被指違反《商品說明條例》而被檢控，事件牽涉兩名男事主，涉款約54萬元。被告早前於東區裁判法院被裁定兩項誤導性遺漏的營業行為罪，裁判官陳志輝昨按報告建議，判被告160小時社會服務令。本案亦是海關首宗調查網上銷售約會技巧課程的不良營銷手法案件。

被告稱申覆核 不怕索償 有關控方要求裁判官頒布賠償令，及充公從被告檢取的手機及平板電腦等，裁判官表示經考慮後，不頒布相關命令，如事主要求賠償，可自行作民事索償。被告於判刑後要求重開辯方案情及要求覆核裁決等，裁判官指被告可諮詢法律意見，法庭非被告表達訴求及意見之地。被告於散庭後指，會就裁決申請覆核，並稱「會得到最後勝利」，他亦表明不擔心事主會作民事索償。

香港海關不良營商手法調查第一組指揮官石家諺表示，本案是海關首宗調查網上銷售約會技巧課程的不良營銷手法案件。石指歡迎法庭裁決，認為判刑有阻嚇作用，對業內不良分子有清晰明確警示，海關亦會嚴厲執法，絕不姑息。案件編號：ESCC 502/2023