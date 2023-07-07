高空擲物毀車罪成 包致金姪女7‧21判刑

Amina

【本報訊】終審法院非常任法官包致金的姪女Amina，被指在灣仔住所內涉將家傭的雜物掟落街，損壞樓下多輛私家車。她否認兩項刑事損壞罪及一項盜竊罪，案件經審訊後，裁判官王證瑜昨於區院（暫代東區法院）裁定被告一項刑事損壞罪成，其餘控罪則罪名不成立。裁判官先提取被告的背景、心理及精神報告，將她收押至7月21日判刑，期間被告須還押。裁判官表明本案是案情嚴重的刑毀案，會考慮包括監禁等刑罰。

46歲被告Bokhary, Amina Mariam，報稱無業。原本被控3罪，控罪指她於2022年12月13日及14日在港島跑馬地肇輝臺嘉苑B座，刑事損壞兩輛分屬兩名車主的私家車。她另被控於同年12月13日，在上述大廈一單位偷竊屬於Castillon Pacita Bandiala的衣物、一本相冊、兩個錢包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部手機和一串鑰匙。被告另外再被控兩項刑事損壞罪，但因涉案證人不願出庭，該兩罪早已撤銷。

裁判官昨裁決指，所有控方證人均誠實可靠。不過涉及12月13日事件的首兩項控罪，裁判官認為控方未能提供足夠證據，證明是被告將家傭的物品拋出單位及擲中大廈外的私家車，因此涉及的盜竊及刑事損毀均罪名不成立。涉及12月14日事件的刑事損壞罪，有關指控稱被告將重達約15公斤的花盆擲到大廈外，令私家車損毀。裁判官指當時單位內只有被告及其年邁雙親，合理推論下唯一可把花盆擲出大廈的只有被告，故裁定她罪成。

被告遲到庭獲免罰 另外，被告昨遲到逾一小時才到庭，其律師解釋因被告一直承受很大壓力，當時驚恐症發作且嘔吐才遲到。裁判官指此說法並無相關醫生紙作證明，但考慮到已達裁決階段，給予機會不作懲處。案件編號：ESCC 2524/2022