休班男警 涉損天眼控刑毀罪 提簽保守行為遭拒

男警去年10月休班期間涉嫌破壞上水一店舖的閉路電視鏡頭，其後被捕，被控以一項刑事毀壞罪，案件昨於粉嶺裁判法院再提訊。庭上透露律政司拒絕被告簽保守行為。法庭將案押後至8月17日再訊，讓辯方進一步尋求法律意見，被告續准保釋。裁判官明言下次不會批准再押後，被告屆時要決定認罪抑或不認罪。

46歲被告黃志恆，報稱公務員。他是一名警員，據悉現已被停職。他被控於2022年10月30日，在上水新成路4A舖「洗車易雄仔汽車美容服務有限公司」，無合法辯解而損壞屬於上述公司的一部閉路電視鏡頭，意圖損壞該財產。本案在3月中首度提堂，之後控方曾為被告索閱兩份精神科報告，法庭並下令被告還押小欖精神病治療中心。至5月25日再提訊時，庭上透露，報告顯示被告的精神狀況適宜答辯。法庭遂批准被告以2,000元現金擔保，期間不得離港。當時辯方申請押後，以便與律政司商討以其他方式處理，獲法庭批准。

官質疑辯方處理緩慢 辯方昨日透露，律政司拒絕以簽保守行為方式處理。辯方申請將案押後，以便進一步與控方商討，有沒有其他方式處理本案，同時向大律師索取法律意見。控方不反對押後。不過裁判官反問辯方：「如果寫咗信唔得就唔得。」質疑為何要再一次去信，而且案件3月首次提堂，並說：「已經4個月都處理唔到？」辯方回應指，這是最後一次申請押後。裁判官最終批准將案押後，但強調這是最後一次批准有關申請，下次提訊時，如果沒有其他處理方式，被告就需要答辯，若不認罪便會排期審訊。案件編號：FLCC 323/2023