港車北上迄今批逾千許可證
【本報訊】「港車北上」上周六（1日）凌晨起實施，獲批的本地私家車可經港珠澳大橋往來廣東省。惟計劃接受申請以來一直被指手續繁瑣，運輸及物流局局長林世雄表示，將與內地就多方面，包括文件要求及保險安排等，研究如何便利申請者。當局亦已開始研究「粵車南下」，但香港地方細小，道路較窄，要仔細研究。至於會否先開放予周邊城市，而非整個廣東省，他稱最重要是香港難以容納太多車，如數量太多，令整個旅程不舒服，並非樂見。
研簡化高鐵更改車票手續
港車北上計劃第4輪電腦抽籤昨已截止登記，相關結果今日公布，中籤者須於今月22日遞交申請。運輸署較早前共收到5,270宗相關申請，經初步審批後，已轉交約3,000宗申請予內地審批，當中過千名申請人已完成所有申請程序，並獲發「許可證」。
另外，廣深港高鐵香港段短途班次擬「地鐵化」，林世雄透露，當局正研究讓乘客在高鐵站候車期間，簡單手續更改車票，改乘來往同一內地站點、其他班次的列車，由於涉及到內地系統的更改，需要進一步與內地商討。至於短途高鐵能否安排「企位」，他認為，高鐵速度與一般港鐵不同，涉及安全問題，需要小心處理。
對於高鐵西九龍站上周六信號故障，服務一度受阻，林世雄期望，日後如有事故，港鐵可更早讓乘客取得資訊，包括服務安排等，當局將監督港鐵落實早前就資產管理及維修保養制度全面檢討的報告建議。
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