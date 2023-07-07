港車北上迄今批逾千許可證

【本報訊】「港車北上」上周六（1日）凌晨起實施，獲批的本地私家車可經港珠澳大橋往來廣東省。惟計劃接受申請以來一直被指手續繁瑣，運輸及物流局局長林世雄表示，將與內地就多方面，包括文件要求及保險安排等，研究如何便利申請者。當局亦已開始研究「粵車南下」，但香港地方細小，道路較窄，要仔細研究。至於會否先開放予周邊城市，而非整個廣東省，他稱最重要是香港難以容納太多車，如數量太多，令整個旅程不舒服，並非樂見。