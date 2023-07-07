倡推的士車隊 加強監管服務

【本報訊】為改善的士服務，政府同時建議引入的士車隊管理制度。當局指，現時本港的士牌照逾1.8萬個，並由近9,000人持有。礙於擁有權分散，的士服務規管工作更為困難，有必要引入新制度。惟工會擔心，業界未必有條件組成車隊。

持牌人可自訂預定行程車費 擬議的車隊牌照並不會取代現有的士牌照，的士車主可集合組成車隊，申領牌照後，在受監管平台下提供優質的士服務。根據規定，車隊牌照期限最初不超過5年，可視乎評核而延長；車隊規模限制，如混合或市區的士車隊需有300至1,000輛的士；新界的士車隊需有100至350輛。

乘客座位或上調至最多6人 當局將提供誘因鼓勵業界參與，如車隊持牌人可就預定行程自訂車費，包括車費外收取一筆預約費用，或事前與租用人協定的整筆車費。預定行程收取的費用，可視乎預約情況、的士類別而調整，例如繁忙時段或乘客要求乘搭較豪華的士，費用或較高；一般街頭截車客，按照咪錶收費。

當局認為，車隊制度能促進業界良性競爭，從而提升整體服務。當局又建議，上調的士最高乘客座位數量，由現時4或5人，增至最多6人，讓業界更好地運用新車輛型號。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠指，若新增制度對的士司機有利，不會反對，但質疑業界未必有條件組成數百人車隊，亦擔心車隊管理及僱傭關係保障問題。