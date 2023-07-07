擬引入的士扣分制 兩年滿15分須停牌

濫收車費 拒載 記10分 業界斥罰則太狠 的士服務質素參差遭人詬病多年，政府經研究及諮詢後提出多項改善建議，包括擬引入「的士司機違例記分制」，並引入兩級制罰則等。的士司機觸犯濫收車費、拒載等罪行，將會被扣分；若兩年內累計扣滿15分，運輸署將取消其駕駛的士資格3至6個月。有業界支持新增違例記分制，但認為罰則過重。

據最新數據顯示，2018至2022年期間，每年平均錄得258宗與的士司機罪行的定罪個案。同期內，交諮會轄下交通投訴組亦頻頻收到與的士服務相關的投訴，佔整體公共交通服務個案約23%至46%，可見的士服務未能符合社會的期望。

取消駕的士資格3至6個月 為加強阻嚇作用，當局擬引入「的士司機違例記分制」，其設計與現時違例駕駛記分制度相若，的士司機違法行為將按嚴重性劃分為3個級別，例如濫收車費、拒載等，將被重罰10分；兜路、「釣泥鯭」等則罰5分；超載乘客、拒發收據等，亦罰3分。若司機在任何兩年期間罰滿15分，將被取消駕駛的士資格，初犯停牌3個月，其後每次停牌為期6個月。

相關草案今日刊憲，下周三（12日）首讀和開始二讀辯論。當局指，記分制最快於刊憲後9個月生效，以讓運輸署及的士業界有充足時間準備。

白牌車初犯罰款倍增至萬元 同時，當局建議引入兩級制罰則，針對部分的士司機濫收車資、拒載、修改咪錶等罪行，初犯會維持現時最高罰款一萬元及監禁6個月，及後再犯，即面臨罰款2.5萬元及監禁12個月。

當局亦擬加辣打擊「白牌車」，初犯最高罰款由5,000元，倍增至一萬元，再犯者罰款由一萬元，增至2.5萬元；延長吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限，由初犯和再犯的3個月和半年，倍增至半年和一年。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠表示，支持違例記分制度，但認為罰則過重。同工會的分會主任何志強則認為，無必要針對的士司機新設違例記分制，認為政府可修訂違例駕駛記分制度，以現有條例增加阻嚇力。