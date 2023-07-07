370院舍申請輸入2094護理員

特別計劃預計額外輸入約3,000名護理員，首階段配額約佔三分一，其後每季一次開放申請。私營及自負盈虧院舍每聘用一名全職本地僱員，最多可申請輸入一名護理員；津助及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多可申請輸入一名護理員，由勞工及福利局、社署、勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以「先到先得」形式審批。