370院舍申請輸入2094護理員
【本報訊】院舍護理員短缺，政府推出院舍輸入護理員特別計劃，首階段申請截止，社會福利署接獲370間院舍申請輸入共2,094名護理員，即每家機構平均申請約5.7名外勞。據社署在業界簡介會提供資料，今輪可供申請配額約1,000個，反映申請數超出配額約一倍。
首輪配額約1000個
社署首階段收到370間院舍申請，其中私營院舍及自負盈虧院舍佔263間，共申請1,386個輸入護理員配額；津助院舍及合約院舍則佔107間，共申請708個配額。香港耆康老人福利會申請輸入24名外勞，全屬新聘請護理員；仁愛堂田家炳護理安老院則暫未申請輸入外勞。
特別計劃預計額外輸入約3,000名護理員，首階段配額約佔三分一，其後每季一次開放申請。私營及自負盈虧院舍每聘用一名全職本地僱員，最多可申請輸入一名護理員；津助及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多可申請輸入一名護理員，由勞工及福利局、社署、勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以「先到先得」形式審批。
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