垃圾徵費再延遲 明年4月實施

【本報訊】原定年底實施的垃圾徵費料再押後，政府擬於明年4月才實施徵費，延遲多一季。計劃實施後首半年適應期，會向公屋、三無大廈及村屋共約105萬住戶，免費派發指定垃圾袋。

立法會環境事務委員會下周五討論實施都市固體廢物收費事宜，政府將公布徵費的實施時間，並於10月刊憲相關附屬法例並提交立法會審議，明年4月1日實施徵費。政府建議初期，每月向公屋、三無大廈及村屋居民每戶發放20個15公升、每個價值1.7元的指定垃圾袋；發放期不超過6個月，獲派數量會於後期遞減，鼓勵減廢及分類回收。

議員失望 環團不理解 議員謝偉銓對徵費日子「一拖再拖」大感失望，垃圾徵費已經過長時間討論，徵費亦與其他環保政策息息相關。而立法會早已批出足夠人手、資源予政府推出計劃，但實施日子一再押後，難免令市民對當局失信心。綠色和平項目主任譚穎琳也稱，不理解當局為何遲遲未公布實施時間表，市民難有動力準備適應新安排，期望當局不要再拖。